Fofana Milan, ecco i margini di CRESCITA del centrocampista: la RIVELAZIONE di Ibrahimovic in conferenza stampa

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo acquisto del Milan, Fofana analizzando i margini di crescita del centrocampista.

FOFANA PUÒ ARRIVARE AL TOP – «Youssouf è ancora giovane. Ha margine di crescita. Poi porta equilibrio è stabilità. Abbiamo portato la spina dorsale della squadra in questo mercato, che darà equilibrio alla squadra. Ci piace molto il suo profilo, poi sta all’allenatore farlo rendere al meglio. Siamo sicuri che migliorerà tanto il Milan, poi come giocherà dipende dal mister, lui in campo porta tanto sia a livello difensivo sia a livello offensivo».

