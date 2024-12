Fofana Milan, la gioia dopo il 3-0 all’Empoli: «Tutto per questa squadra» – FOTO

Fofana Milan, la gioia dopo il 3-0 all’Empoli: «Tutto per questa squadra». Il messaggio del centrocampista, tra i migliori in campo – FOTO

Fofana, tra i migliori in campo del Milan nel 3-0 contro l’Empoli, ha celebrato la vittoria in Serie A via Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Youssouf Fofana (@youss_fofana)

Questo il messaggio del centrocampista francese che al momento della sostituzione ha ricevuto una standing ovation da parte dei tifosi a San Siro.

FOFANA – «Tutto questo per la squadra».