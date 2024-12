Fofana Milan, spunta il paragone con Desailly: miglior acquisto di mercato, è decisivo ovunque. E spunta un retroscena

Fofana è stato il miglior acquisto del mercato estivo del Milan. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport svelando che al francese si era interessato anche il Manchester United, ma alla fine lui ha voluto tenere fede alla parola data ai rossoneri, aspettando con pazienza che il Monaco abbasse le sue richieste economiche.

Per la rosea Fofana ricorda Desailly per come è capace di essere decisivo in ogni zona di campo per il Milan. Oltre alla fase di interdizione e recupero palla, infatti, ha regalato assist da applausi come quello per il gol di Reijnders al Verona o per Leao in Serie A e Champions League.