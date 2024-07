Fofana Milan, il francese tiene fede ai rossoneri: RIFIUTATA questa ricca proposta! Il RETROSCENA

Fofana Milan, il centrocampista francese tiene fede ai rossoneri: RIFIUTATA questa ricca proposta! Il RETROSCENA

Youssouf Fofana vuole solo il Milan e ogni giorno di passa rafforza e conferma questo suo desiderio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il francese si è promesso ai rossoneri e sta tenendo fede alla parola data.

In tal senso è da leggere l’ultimo rifiuto da parte del mediano, che ha detto no alla proposta del West Ham nonostante fosse economicamente superiore a quella del Diavolo. Per calare il tris servirà però che il Monaco accetti l’ultima offerta.