Fofana Milan, PRUDENZA è la parola d’ordine: i rossoneri temono questo inserimento. ULTIME

Fofana Milan, PRUDENZA è la parola d’ordine: i rossoneri temono questo inserimento. Tutte le ULTIME sul francese

Il calciomercato Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte Fofana, dopo che il centrocampista francese ha di fatto rotto il suo rapporto con il Monaco saltano gli ultimi impegni e allenandosi a parte.

In casa rossonera però la parola d’ordine è prudenza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Diavolo teme infatti l’inserimento del Manchester United, che non ha mai realmente smesso di pensare al giocatore. Si va avanti per piccoli passi.