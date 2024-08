Fofana Milan: arriva la SVOLTA, il GESTO del Monaco che lo avvicina ai rossoneri

Nuovo capitolo nella trattativa che potrebbe portare Fofana al Milan. Il gesto del Monaco che lo avvicina ai rossoneri

come riportato da Yağız Sabuncuoğlu il Monaco ha ridotto la commissione di trasferimento di 35 milioni di euro per Youssouf Fofana. A seguito di questo sviluppo, il Milan ha presentato una nuova offerta ufficiale per Fofana. Fofana è positivo sull’offerta del Milan.