Fofana Milan solo alle condizioni del Diavolo: pronte TRE ALTERNATIVE in caso di fumata nera

Fofana Milan solo alle condizioni del Diavolo: pronte TRE ALTERNATIVE al centrocampista francese in caso di fumata nera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan fornendo in particolare aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa col Monaco per Fofana.

Stando a quanto si apprende i rossoneri sono in attesa di una risposta da parte del club monegasco all’offerta inferiore ai 20 milioni di euro. Non ci sarà nessun rilancio, perciò o si chiuderà a queste condizioni o l’affare sfumerà definitivamente. In questo caso sono già pronte tre alternative: Samardzic, Koné e Cardoso.