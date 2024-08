Fofana Milan, i rossoneri pronti ad ACCELERARE! C’entra Cardinale, cosa FILTRA sul centrocampista

Fofana-Milan, i rossoneri pronti ad accelerare dopo l’arrivo a Milano di Gerry Cardinale: nuova offerta al Monaco?

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan è pronto ad accelerare per Fofana, centrocampista del Monaco in scadenza di contratto a giugno del 2025 e individuato da tempo come il rinforzo ideale a centrocampo.

L’arrivo di Gerry Cardinale a Milano ha anche lo scopo di agevolare la trattativa con i francesi: probabilmente i rossoneri alzeranno definitivamente l’offerta per cercare di chiudere il colpo in mediana.