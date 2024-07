Florenzi Milan: la VERITA’ sul futuro! Il club ha messo in chiaro la sua POSIZIONE per il terzino

Florenzi Milan: la verità sul futuro! Il club ha messo in chiaro la sua posizione per il terzino, in gol nell’amichevole col Rapid Vienna

Come riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan non lo messo sul mercato Alessandro Florenzi e non ha chiesto ai suoi agenti di trovare una sistemazione. Qualora dovessero arrivare offerte ne parlerebbero con il terzino ma al momento non ne sono arrivate.

Florenzi è andato in gol nel primo test amichevole della nuova era Paulo Fonseca, firmando la rete del momentaneo 1-0 contro il Rapid Vienna.