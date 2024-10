Fiorentina Milan, RIMPIANTI rossoneri! Per il Corriere partita buttata VIA: troppi errori INDIVIDUALI di questi due giocatori

Fiorentina Milan è una partita stregata per i rossoneri. Due rigori sbagliati su due e doppio errore individuale decisivo per le reti dei viola. Per il Corriere della Sera la squadra di Fonseca ‘si butta via‘ così come con la gara, rovinata da dei limiti difensivi.

Prima la distrazione di Theo che calcia il piede di Dodò e causa il rigore dei padroni di casa. Poi la passività della difesa di fronte ad Adli che è libero di calciare e segnare. Per ultimo l’errore grave di Tomori che salta a vuoto liberando lo spazio per Gudmundsson.