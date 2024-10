Fiorentina Milan, PER il Quotidiano Sportivo c’è un ESORCISTA in campo! Lui il VERO protagonista della partita

Fiorentina Milan finisce con la vittoria dei viola in casa per 2-1 grazie alle reti di Adli, ex della partita, e Gudmundsson. Inutile la rete del momentaneo pareggio rossonero firmato da Christian Pulisic. Come riporta il Quotidiano Sportivo per i padroni di casa c’è un vero protagonista.

Il giornale lo definisci un ‘esorcista‘. In campo para tutto, compresi i due tiri dagli undici metri per gli ospiti. Prima ipnotizza Theo Hernandes e poi anche Tammy Abraham. Una prestazione da campione vero per David De Gea.