Fiorentina Milan, KEAN avverte i rossoneri: le SUE PAROLE in vista della sfida di domenica. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, domenica sera, sarà impegnato nell’ultima partita prima della sosta dedicata alle Nazionali. I rossoneri allenati da Paulo Fonseca sfideranno la Fiorentina, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in Serie A.

Moise Kean, sicuramente, sarà uno dei giocatori da guardare con maggiore attenzione. L’attaccante della Nazionale, ieri sera, è andato in rete in Conference League. Di seguito le sue parole in zona mista.

LE PAROLE – «Sarà una bella partita e già da domani (oggi, ndr) inizieremo ad allenarci bene. Questa vittoria ci dà fiducia».