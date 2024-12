Festa 125 anni Milan, che beffa per i tifosi rossoneri! Quella leggenda non ci sarà, comunicazione arrivata

Festa 125 anni Milan, beffa clamorosa per i tifosi rossoneri: Ricardo Kakà non sarà presente domenica a San Siro

Come riferito da Radio Rossonera, e in particolare da Beatrice Sarti sul proprio profilo di X, Ricardo Kakà non sarà presente alle festa dei 125 anni del Milan in programma domenica a San Siro:

PAROLE – «Ricardo Kakà non sarà presente alla festa dei 125 anni del Milan di domenica. È appena tornato dal Giappone e in questo periodo, vicino al Natale, con i bambini in vacanza, è difficile ripartire immediatamente».