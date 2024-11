Fazzini Milan, l’agente Ancilotti: «L’interesse rossonero è molto forte. Il prezzo fissato è questo». Le dichiarazioni

Intervistato da La Nazione, ecco le parole dell’agente Ancilotti sul suo assistito Fazzini, pallino del calciomercato Milan.

PAROLE – «Se non a gennaio penso che alla prossima seduta estiva di mercato partiranno sicuramente. Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli.

Quello che posso dire è che per Fazzini è stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro e anche per Ismajli si parla di cifre di un certo peso. Altre due importanti plusvalenze…».