Faye Milan: INSERIMENTO dalla Francia, c’è l’offerta ufficiale! COSA FILTRA sul futuro

Minaccia dalla Francia. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Faye. In tal senso però spunta la concorrenza dalla Ligue 1:

come riportato da Fabrizio Romano, il Lille è entrato nella corsa per ingaggiare Mika Faye dal Barcellona inviando un’offerta ufficiale. Il Lille e il Rennes sono in testa alla gara: entrambi i club hanno inviato proposte ufficiali al Barcellona negli ultimi giorni. Il Barcellona lo lascerà entrare in campo solo con una clausola di riacquisto e una di cessione.