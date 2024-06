Esonero Spalletti, novità nelle PROSSIME ore? La DECISIONE di Gravina

Esonero Spalletti, novità nelle prossime ore? Domani conferenza stampa di Gravina dopo l’eliminazione da Euro 2024

Come riportato da Sky Sport, domani il presidente della FIGC Gabriele Gravina parlerà dal ritiro azzurro di Iserlohn.

Tra gli argomenti, è sicuro che il presidente della FIGC parlerà dell’eventuale esonero o conferma di Luciano Spalletti con l’Italia dopo l’eliminazione dagli europei. La conferenza stampa è prevista per domani alle 12.00 dopo la disfatta in Svizzera-Italia. Difficile ipotizzare un addio ma non sono esclusi clamorosi ribaltoni.