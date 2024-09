Esonero Fonseca, SORRENTINO prende le parti del tecnico: «Ci troviamo IN ITALIA!». Le sue dichiarazioni in esclusiva

La posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è sempre più traballante. Il pessimo inizio di stagione ha fatto riflettere molto la dirigenza rossonera. A tal proposito, Stefano Sorrentino, in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha espresso il suo personale pensiero. Di seguito le sue dichiarazioni, in cui afferma che gli allenatori hanno bisogno di tempo per esprimersi.

SORRENTINO SU FONSECA – «Penso che ci troviamo in Italia! Su De Rossi è lo stesso: sono assolutamente contro gli esoneri precoci».