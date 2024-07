Emerson Royal Milan, nuovo incontro in agenda: c’è DISTANZA col Tottenham. Le CIFRE e le ultime sull’affare

Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, è in programma per la prossima settimana un nuovo incontro tra la dirigenza del Milan e quella del Tottenham per Emerson Royal.

La distanza tra le parti è ancora piuttosto ampia: la prima offerta rossonera da 10 milioni di euro o poco più è stata rispedita al mittente dagli Spurs, che valutano il brasiliano quasi il doppio. Si continuerà a trattare.