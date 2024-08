Emerson Royal Milan, l’agente SVELA: «Ha lavorato tanto per essere qui, sul numero di maglia..»

Emerson Royal è di fatto un nuovo giocatore del Milan. L’agente Castagna ha così raccontato la trattativa a Calciomercato.com

Le parole di Castagna a Calciomercato.com sulla trattativa che ha portato Emerson Royal al Milan. Ha poi svelato anche il retroscena sul numero di maglia:

LE PAROLE «Ha lavorato tanto per essere per essere qui. E’ stata dura perchè c’erano due società importanti in mezzo che dovevano fare il loro lavoro, però la volontà del giocatore è stata determinante. Quando entri lì e vedi determinati trofei ti rendi conto di dove sei è qualcosa di grande. Un progetto serio. La maglia numero 22? Sai per i brasiliani cosa significa, speriamo di poter fare bene»