Emerson Royal Milan, il Tottenham GELA Furlani! Richiesta CHOC e trattativa in stallo

Emerson Royal-Milan, il Tottenham gela Furlani: servono 20-25 milioni di euro per portare il terzino a Milano. Stallo totale

Clamorosa svolta negativa nel calciomercato Milan per quanto riguarda la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, terzino destro individuato dal club rossonero come rinforzo ideale a destra.

Il club inglese, secondo la BBC, ha avanzato una richiesta di 20-25 milioni di euro e non intende concedere sconti al momento coi rossoneri che hanno deciso di mettere sul piatto circa 12 milioni di euro.