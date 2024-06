Emerson Royal Milan, la novità fa IMPAZZIRE i tifosi! Può essere il primo a... ULTIMISSIME

Emerson Royal-Milan, la novità fa felici i tifosi: il Tottenham abbassa il prezzo, può essere il primo acquisto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sta scaldando nel calciomercato Milan la pista che porta ad Emerson Royal, terzino destro del Tottenham individuato dal club rossonero e da Paulo Fonseca come una delle migliori opzioni per rinforzare la fascia destra di difesa.

Sono state confermate nelle ultime ore le indiscrezioni degli ultimi giorni: il Tottenham ha deciso di abbassare la richiesta da 30 a 20 milioni di euro. Il Milan può tentare l’affondo definitivo.