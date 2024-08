Emerson Royal Milan, AFFARE FATTO col Tottenham! Arrivo in Italia e visite mediche: i DETTAGLI

Emerson Royal Milan, AFFARE FATTO col Tottenham! Arrivo in Italia e visite mediche: tutti i DETTAGLI e le novità

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda Emerson Royal, il terzino che il calciomercato Milan ha scelto per rinforzare la corsia di destra. In queste ore è stata trovata l’intesa definitiva con il Tottenham.

Ora i prossimi passi ufficiali saranno l’organizzazione del viaggio che porterà il brasiliano in Italia e le conseguenti visite mediche a cui si sottoporrà. Poi firmerà il suo contratto che lo legherà ai rossoneri.