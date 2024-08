Emerson Royal Milan: UFFICIALITA’ sempre più vicina, il brasiliano in sede per la firma con i rossoneri

Dopo le visite mediche e l’idoneità sportiva svolta fuori Milano, Emerson Royal è arrivato in sede Milan per firmare il contratto

Ci siamo. Dopo le visite mediche e l’idoneità sportiva svolta fuori Milano, Emerson Royal è arrivato in sede Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Manca davvero pochissimo dunque all’ufficialità del terzo colpo dei rossoneri in questa sessione estiva dopo Morata e Pavlovic, presentati in questi giorni in conferenza. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale del club rossonero.