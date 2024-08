Emerson Royal Milan: SLITTA l’arrivo a Milano dell’ultimo colpo del mercato rossonero. ULTIME

Emerson Royal Milan: SLITTA l’arrivo a Milano dell’ultimo colpo del mercato rossonero. Le ULTIME sul brasiliano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito aggiornamenti per quanto riguarda Emerson Royal, l’ultimissimo colpo del calciomercato Milan atteso a Milano nelle prossime ore.

In un primo momento si pensava che il brasiliano potesse sbarcare nel capoluogo lombardo già nella giornata di oggi e invece il suo arrivo, insieme al suo agente Stefano Castagna, è in programma per domani pomeriggio con un volo proveniente da Londra.