Emerson Royal non dubbi sul RUOLO al Milan: l’ANNUNCIO in conferenza, ecco dove può giocare

Le parole di Emerson Royal presentatosi oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco cosa ha detto sul ruolo in squadra:

GIOCARE ANCHE CENTRALE – «Io sono sempre riuscito ad aiutare le squadre, in tutte le maniere. Nell’ultima stagione ho giocato al di fuori della mia posizione: ho fatto sia terzino che centrale. Sono qui per aiutare, se l’allenatore vorrà sono disposto a fare tutto. Nella mia posizione faccio le cose migliori»

