Dybala può lasciare subito la Roma! Arabia in fortissimo pressing, SVOLTA a un passo: le ULTIME sull’argentino

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala, negli ultimi anni soltanto sfiorato dal Milan e per il quale in queste ultime ore si sta muovendo con decisione l’Al Qadsiah.

Stando a quanto riportato da Sportitalia l’argentino avrebbe dato la sua approvazione alle condizioni economiche proposte dagli intermediari del club arabo. Ora l’Al Qadsiah tratterà con la Roma per cercare un’intesa per il cartellino.