Duran Milan, è LUI il nome a SORPRESA! Contatti AVVIATI, cosa FILTRA

Duran-Milan, è lui il nome a sorpresa per l’attacco rossonero della prossima stagione: primi contatti già avviati

Importante aggiornamento fornito da Sky sul calciomercato Milan estivo e in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco. I rossoneri infatti non stanno seguendo solo Abraham e Fullkrug come secondo attaccante dietro Morata ma nelle ultime ore è spuntato anche un terzo nome.

Si tratta di Jhon Durán, centravanti classe 2003 dell’Aston Villa e e della nazionale colombiana: su di lui è forte anche l’interesse del West Ham. Va sottolineato come Duran fosse stato seguito dai rossoneri anche lo scorso gennaio quando si ipotizzo con Pioli il possibile arrivo di un terzo attaccante. Matrimonio solo rimandato?