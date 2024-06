Donnarumma a Sky: «Siamo carichi per Europeo, oggi si è vista una buona Italia. Sugli esordi rispondo così»

Il portiere del PSG ed ex Milan, Gianluigi Donnarumma, si è espresso così dopo l’amichevole vinta stasera dall’Italia contro la Bosnia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Italia Bosnia, ultima amichevole degli Azzurri prima dell’inizio di Euro2024, Gianluigi Donnarumma ha parlato così. Queste le dichiarazioni del capitano della Nazionale, nonché ex portiere del Milan.

PARATE – «C’è stato da lavorare ma la squadra c’è stata, si è visto il lavoro che abbiamo fatto. Siamo contenti del test di stasera e siamo pronti per arrivare in Germania nel migliore dei modi. Siamo carichi e contenti, siamo pronti per iniziare».

COSTRUZIONE DAL BASSO – «Non bisogna fraintendere quando non c’è da rischiare tanto bisogna lanciare lungo, ma la nostra abitudine è giocare a calcio e iniziare da dietro. Normale che ci sia qualche sbavatura ma c’è tempo per aggiustarle. Tutte queste situazioni ci porteranno buoni risultati».

JORGINHO E FAGIOLI ASSIEME – «Si sono viste alcune combinazioni e triangoli. Penso che il mister sia contento del test. Ora c’è da lavorare ma penso che si sia vista una buona Italia».

GLI ESORDI – «Sono tutti pronti, bravi ragazzi che si mettono a disposizione. Molto umili e lavoratori, facciamo i complimenti ai nuovi che si sono inseriti in questo ritiro. Hanno iniziato bene e sono tutti grandi giocatori, ci porteranno grandi risultati».