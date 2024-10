Donnarumma salta Italia Israele: l’annuncio sull’ex Milan e il motivo del forfait

Donnarumma non sarà titolare domani in Italia Israele di Nations League. Arriva l’annuncio sul forfait dell’ex portiere del Milan

Donnarumma non sarà titolare domani in Italia Israele di Nations League. L’annuncio è arrivato direttamente dal Ct Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di Udine.

Al posto dell’ex portiere del Milan, come svelato dall’allenatore degli azzurri, giocherà Vicario del Tottenham. Turno di riposo, quindi, per il capitano della Nazionale che farà il tifo per i compagni dalla panchina.