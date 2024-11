Donnarumma, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex Milan! Non se lo aspettava nessuno

Donnarumma, l’attuale portiere del PSG ed ex Milan potrebbe clamorosamente tornare in Italia: due squadre sulle sue tracce

Come riportato dal giornalista Tramacere, Gigio Donnarumma, portiere ex Milan, potrebbe tornare in Italia a partire dalla prossima estate.

PSG, Donnarumma è scontento: rinnovo in stand-by, il ritorno in Italia è possibile. La partita per un ritorno si gioca lungo l’asse Napoli-Inter. Il Napoli è alle prese con la scadenza di Meret che piace all’Inter. Ausilio e Marotta inoltre stimano molto Donnarumma.