Dinamo Zagabria Milan, chi giocherà terzino destro? Ci sono due possibilità che riguardano l’impiego di Terracciano o di Musah

Verso Dinamo Zagabria Milan, Sergio Conceicao dovrà fare i conti con un problema di ruolo nella fascia destra. Mancano i terzini, dato che Calabria è squalificato e Emerson Royal e Florenzi sono ai box per infortunio.

Mercoledì scenderà in campo uno tra Terracciano e Musah, in particolare quest’ultimo ha diverse possibilità visto che ha chiuso la gara contro il Parma proprio in quel posizionamento in campo.