Di Lorenzo Milan: SALTA TUTTO con la Juve? La VERITA’ sullo scambio con il Napoli

Salta la trattativa per l’arrivo di Di Lorenzo, accostato anche al Milan, e la Juve? Il Napoli e lo scambio con Chiesa: tutta la verità

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, l’insistenza del Napoli e di Antonio Conte sembrerebbero aver fatto breccia in Giovanni Di Lorenzo, accostato anche al calciomercato Milan, ora non più così restio ad una sua permanenza in azzurro come lo era invece fino a qualche settimana fa.

Potrebbe così saltare del tutto la trattativa per il passaggio alla Juve e, di conseguenza, anche il possibile scambio che avrebbe coinvolto Federico Chiesa. L’attaccante non esce dai radar del club partenopeo, ma l’ingaggio del calciatore è proibitivo per le casse della squadra di De Laurentiis.