Depay Milan, TRAMONTA la pista? Quotazioni al ribasso per un futuro in rossonero: il PUNTO sull’attaccante olandese

Per settimane il nome di Memphis Depay è circolato in orbita calciomercato Milan, come ghiotta occasione di mercato per i rossoneri visto che si trova al momento senza squadra dopo l’addio all’Atletico Madrid. Terminato il suo Europeo con l’Olanda, l’attaccante non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro.

Tuttavia, come fa sapere Sky Sport, sono in netto ribasso le suo quotazioni per un trasferimento in rossonero, con i dirigenti del club meneghino che puntano al doppio colpo in attacco con Morata e Fullkrug.