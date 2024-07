Depay Milan: un OSTACOLO può frenare l'arrivo in rossonero

Il Milan si avvicina a Morata, non è da escludere tuttavia l’arrivo di un altro attaccante. Depay può essere un’opportunità ma..

Nonostante il Milan sia vicinissimo a Morata, non è da escludere l’arrivo di un altro attaccante. In tal senso come riportato da Calciomercato.com Depay negli ultimi giorni è stato offerto a diversi club italiani, tra i quali Milan e Roma, ma per ora non si è andati oltre una chiacchierata.

La ragione è economica, Depay a Madrid guadagnava circa 9 milioni di euro lordi, per trasferirsi in Italia chiede uno stipendio di 5 milioni di euro netti all’anno. L’ex Psv e Manchester United non ha costi di cartellino, è un parametro zero che può firmare per qualsiasi squadra e ha mercato anche in Spagna e Inghilterra. I suoi agenti ragionano su queste cifre e al momento nessun club in Italia può accontentarlo.