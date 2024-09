Decreto Crestita, SVOLTA CLAMOROSA! Grandi passi verso il RITORNO, le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, tra i 726 emendamenti in osservazione ieri, sono state bollate come improponibili e quindi respinte 237 proposte di modifica, ma non quella sul ritorno dei benefici fiscali per gli sportivi.

Il riassunto è molto semplice: si viaggia davvero spediti per il ritorno del Decreto Crescita. Questo enorme beneficio per tutte le società italiane (inclusa il Milan) potrebbe dunque tornare concretamente. Nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti importanti.

Per chi non ne fosse a conoscenza il Decreto Crescita prevede la detassazione al 50% delle imposte, prevista per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia.