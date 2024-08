De Paola ANALIZZA la situazione di Chiesa: «Questi DUE club sono interessati. C’è questa domanda da porsi». Le dichiarazioni

Paolo De Paola ha parlato su Sportitalia.com per parlare della situazione relativa a Federico Chiesa della Juventus.

IL COMMENTO – «A proposito di gestioni che lasciano perplessi esplode anche il caso Chiesa. La domanda da porsi è la seguente: è proprio necessario dichiarare apertamente un giocatore “estraneo al progetto Juve” prima ancora di avere una certezza sulla sua cessione? Anche in questo caso, come per Osimhen, parliamo di una forte svalutazione del giocatore. Da una cifra di circa 70 milioni di valore più elevato agli attuali 30-35 milioni con la probabilità di abbassare ulteriormente questa soglia. Si indica la Roma, ma anche lo stesso Napoli come società interessate. Ce ne sono pure altre, vedremo. Dopo le dichiarazioni di Motta, certamente concordate con la società, bisognerà attendere gli eventi supponendo, però, che simili affermazioni consegnino la trattativa esclusivamente nelle mani dei probabili acquirenti».