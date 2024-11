De Ketelaere regala spettacolo con l’Atalanta in Champions League: 2 gol, 3 assist e voti altissimi per l’ex Milan. E’ il migliore in campo

De Ketelaere è stato il migliore in campo nella roboante vittoria dell’Atalanta in Champions League per 1-6 contro lo Young Boys.

L’ex Milan ha segnato 2 gol e fornito ben 3 assist, ricevendo un 8.5 dalla Gazzetta dello Sport (“qualità pura, come se giocasse sempre sul sintetico”) e addirittura un 9 sia dal Corriere dello Sport che da Tuttosport (“75 minuti di assoluta qualità e concretezza, sempre nel vivo del gioco“).