De Ketelaere non rimpiange il Milan: «Al Brugge sono diventato importante il secondo e terzo anno. Atalanta? Qui sono più forte»

De Ketelaere non rimpiange il Milan: le parole a Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta per 6-1 contro il Verona anche sul suo passato

De Ketelaere ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare del suo passato al Milan dopo la vittoria dell’Atalanta per 6-1 contro il Verona.

GOL CAPOLAVORO – «L’ho saltato con il dribbling e ho tirato. Era perfetto all’angolo, sono contento».

SALTO DI QUALITA’ CON GASPERINI – «Sono più forte nel gioco in generale. L’anno scorso ho fatti tanti gol e un po’ di assist, però all’inizio della stagione non ero così importante nel gioco in generale. Penso che adesso sono diventato più importante per la squadra in tutti gli aspetti».

CRESCITA COME PERSONA RISPETTO AL SUO ARRIVO IN ITALIA – «Penso di si, però penso che è anche una crescita naturale nella squadra. Anche al Brugge il secondo e terzo anno mi sentivo più importante».

POTENZIALE FUTURO – «Sto in un buon momento, ma posso sempre migliorare nei prossimi mesi e nelle prossime partite».