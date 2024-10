David Milan, concorrenza da urlo per il colpo a zero! Un club è in pole, i dettagli

David Milan, concorrenza da urlo per Jonathan David: l’Inter sembra ormai in pole per l’acquisto del canadese. I dettagli

Calciomercato Inter, quello di David, profilo seguito anche dal calciomercato Milan, è il profilo che piace molto ad Ausilio e a tutta la dirigenza dell’Inter. Nella corsa per accaparrarsi il giocatore sono entrate in scena diverse squadre intenzionate a fare sul serio, come riporta Tuttosport, anche in Italia le pretendenti sono molte tra cui Milan, Napoli e Roma.

Il lavoro della dirigenza interista si fa intenso quindi per riuscire a convincere il giocatore ad approdare in nerazzurro, il Napoli sondava il profilo da quando Giuntoli era il ds del Napoli. Il lavoro non sarà facile e si prospettano trattative estenuanti, anche perchè tra le squadre interessate spuntano anche le spagnole come l’Atletico Madrid e qualche squadra inglese. L’opera di convincimento di Ausilio dovrà essere molto persuasiva per portare David in nerazzurro.