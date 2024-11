Daniel Maldini, quale futuro per l’ex Milan? C’è una squadra in pole. Ecco quale

Daniel Maldini, quale futuro per l’ex Milan? In pole c’è la Fiorentina di Palladino: decisivo questo fattore nella scelta

Come riferito da calciomercato.com, l’ex Milan Daniel Maldini sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. In pole c’è una squadra precisa: ecco quale.

Fiorentina, Palladino vuole Maldini a tutti i costi: la strategia per superare Atalanta, Juve e Inter. L’aspetto principale su cui si gioca la partita è il progetto: Daniel vuole un club che punti su di lui con decisione per continuare a crescere e non perdere la Nazionale.