Costacurta SPRONA il Milan: «Bisogna CREDERCI, ho l’impressione che i ROSSONERI faranno questa cosa»

L’ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta ha detto la sua riguardo all’attuale momento del club rossonero

Alessandro Costacurta crede che il Milan abbia le carte in regola per fare bene in Champions League, nonostante le difficoltà in campionato. Secondo l’ex difensore rossonero al Corriere dello Sport, la squadra ha i giocatori adatti per il calcio europeo e troverà gli stimoli necessari per alzare il livello delle proprie prestazioni. Costacurta è convinto che il Milan possa essere competitivo e dare fastidio a tutti in Champions League.

LE SUE PAROLE – «Il Milan deve crederci perchè ha i giocatori giusti per il calcio europeo. In Italia non trovano gli stimoli per alzare il livello delle loro prestazioni, in Europa invece, siccome sono forti tecnicamente e fisicamente, li troveranno. Il Milan darà fastidio a tutti»