Convocati Milan: Ibrahimovic non ci sarà con la Roma, Kjaer sì

Convocati Milan: ecco la lista dei 23 giocatori scelti da Stefano Pioli per la sfida di questo pomeriggio in casa contro la Roma

Ecco la lista dei 23 giocatori selezionati da Stefano Pioli per la sfida di questo pomeriggio a San Siro contro la Roma. Assenza importante in attacco per il tecnico che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic che seguirà il match dalla tribuna.

La buona notizia, come vi abbiamo anticipato ieri pomeriggio, riguarda però la difesa con Kjaer che ha stretto i denti tornando nuovamente a disposizione del Milan per il match di oggi. Niente da fare invece per Duarte.

Portieri

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.