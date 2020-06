Milan-Roma, Ibrahimovic non ci sarà: ecco l’attacco scelto da Pioli

Milan-Roma non avrà tra i propri protagonisti Zlatan Ibrahimovic: ecco come Stefano Pioli schiererà il proprio attacco

Come affermato in conferenza stampa da Stefano Pioli oggi, per la partita contro la Roma il Milan non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic (destinato a seguire il match dalla tribuna). Come nei due precedenti incontri contro Juventus e Lecce, Pioli dovrà dunque mischiare nuovamente le carte per presentare contro la Roma un reparto offensivo con pochi punti di riferimento.

Formazione sostanzialmente confermata dunque rispetto alla trasferta salentina di lunedì scorso: Rebic prima punta con Calhanoglu, Bonaventura e Castillejo a supportarlo nel 4-2-3-1.