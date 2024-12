Conferenza stampa Zanetti: le parole del tecnico dopo Verona Milan

Conferenza stampa Zanetti: il tecnico del Verona ha analizzato la sconfitta contro il Milan nel post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Verona contro il Milan, il tecnico Paolo Zanetti ha dichiarato:

PAROLE – «Ci poteva stare portare a casa qualcosa per quanto ha detto il campo. Ma giocando così arriveremo al nostro obiettivo. Perdite di tempo? Non so se il Milan l’abbia fatto apposta. So che avevano spesso molti giocatori a terra. Il recupero è stato troppo breve».