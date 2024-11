Conferenza stampa Nicola: le parole del tecnico alla vigilia di Cagliari Milan

Conferenza stampa Nicola: il tecnico dei sardi ha presentato la sfida di domani pomeriggio contro il Milan. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari–Milan, Davide Nicola ha dichiarato:

PAROLE FONSECA – «Ha espresso un’opinione, stimo per come si pone, la classe che ha di rapportarsi ai colleghi, è un allenatore che ha una filosofia di gioco ben precisa. Per noi incontrare il Milan non sarà semplice, lui vede la partita dal suo punto di vista. Misurarci con loro significa migliorare nella mentalità».

MILAN – «A parte gli squalificati, Jankto è la seconda settimana che sta facendo con noi. Io li porto tutti con me, anche chi magari non è in linea con gli altri. Il Milan è in una posizione di classifica che non merita, contro il Real Madrid hanno fatto una partita eccelsa. Noi non siamo il Real Madrid quindi loro non giocano al Bernabeu, noi siamo il Cagliari che dobbiamo limitare i loro giocatori, il loro gioco. Questo abbiamo fatto in questi giorni, loro sono molto forti».

LA CONFERENZA STAMPA DI NICOLA