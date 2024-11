Conferenza stampa Kucka: «Milan? Ho sempre dato il massimo!», poi il grande elogio - Milan News 24

Conferenza stampa Kucka: ecco le dichiarazioni del centrocampista ex rossonero alla vigilia di Slovan Bratislava Milan da brividi

Ecco le dichiarazioni di Kucka rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Slovan Bratislava Milan di Champions League sul suo passato rossonero.

PASSATO – «Ho sempre provato a dare il massimo, poi non ci riesci in ogni partita a vincere. Ma per impegno ho dato tutto e questo piaceva ai tifosi. Ho combattuto per la maglia. Il momento più bello è la vittoria in Supercoppa contro la Juve. Ho legato molto con Luca Antonelli, ma sono tanti quelli a cui sono legato».