Conferenza stampa Gotti: le parole del tecnico dopo Milan Lecce - Milan News 24

Conferenza stampa Gotti: le parole del tecnico dopo Milan Lecce. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

GOTTI IN CONFERENZA – «Non sono rimasto sorpreso, per nulla. Ritenevo che, se ci fosse stato Morata, quella sarebbe stata la squadra. Ho visto con attenzione il derby e non avevo grossi dubbi che avrebbe confermato la formazione. Inter e Milan? Dal mio punto di vista sono squadre molto forti. L’Inter l’ho trovata la stessa dell’anno scorso, mentre questo Milan ha parecchie cose diverse e troverà degli equilibri di qualità. Per far giocare tutti questi giocatori insieme di qualità, che è l’idea di Fonseca».