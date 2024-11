MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando parla il tecnico alla vigilia di Slovan Bratislava Milan. Il programma completo

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico parlerà domani alle 19.15 insieme a Tammy Abraham in vista della sfida di martedì con lo Slovan Bratislava

Come appreso dalla nostra redazione, è stato stilato il programma della vigilia di Slovan Bratislava–Milan, gara in programma martedì alle 18.45 e valida per la quinta giornata di Champions League.

Ore 11.30 – allenamento, Centro Sportivo Milanello, Carnago. Aperto i primi 15 minuti alla stampa

Ore 19.15 – conferenza stampa di Fonseca e Abraham da Bratislava, Stadio Tehelné Pole.