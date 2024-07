MN24 – Conferenza stampa Fonseca: QUANDO parla il nuovo tecnico del Milan

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico portoghese si presenterà lunedì 8 luglio a Milanello a partire dalle ore 11

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan, parlerà in conferenza stampa, la prima da quando è stato ufficializzato come nuovo allenatore del club rossonero, lunedì 8 luglio a partire dalle ore 11.

Il primo allenamento verrà invece svolto alle ore 17, una seduta che darà il via ufficialmente alla nuova stagione rossonera, la prima del post Stefano Pioli.