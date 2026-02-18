Connect with us

Conferenza stampa Allegri post Milan Como: «La lite con Fabregas? Ci vuole rispetto, ma sono scambi di idee. La squadra era delusa e…»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato a San Siro

Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Como è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sulla lite con Fabregas: «Non è successo niente, quando si sta in campo bisogna essere rispettosi per l’avversario e l’arbitro. Sono scambi di idee. Oggi era importante fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo noioso, senza occasioni. Poi l’incidente di Maignan ha rotto l’equilibrio, ci sta. Nel secondo tempo bella reazione, abbiamo fatto gol. Poi bisogna fargli i complimenti, è sempre complicato giocare con loro».

Su cosa pensa di Fabregas: «Io non devo pensare niente. Penso sia un allenatore giovane, ha iniziato ora e sta facendo bene. Gli auguro di vincere e penso abbia le qualità per farlo».

Sulla classifica: «Innanzitutto penso che i nerazzurri stiano facendo risultati importanti, vinto 20 volte e pareggiato una volta. Noi stiamo facendo bene. I ragazzi erano delusi, ma non devono. Stanno rientrando alcuni. Nel calcio bisogna continuare a lavorare, non abbiamo raggiunto obiettivi. A parte i nerazzurri, tutte le altre sono in lotta. Bisogna continuare. Nel calcio non puoi sempre vincere né sempre perdere. Cerchiamo di tornare alla vittoria domenica».

Su Fabregas: «Ha tutte le qualità, è bravo. Ha bisogno di esperienza, come tutti i giovani. Si matura, ha fatto una buona partita. Già a Napoli ha fatto una partita del genere».

